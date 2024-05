LIVE Zeppieri-Mannarino 4-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | il francese si aggiudica il primo set

(Di martedì 28 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Finalmente Giulio trova il rovescio lungolinea vincente. 15-0 A metà rete il rovescio di. 1-0 Break. Smorzata di rovescio vincente del padrone di casa. 30-40 Palla break. Risposta di dritto profonda delche toglie il tempo all’avversario. 30-30 Il nastro accomoda la palla sul rovescio del transalpino, che chiude poi con lo smash. 30-15 Gran dritto incrociato vincente di. 30-0 Scappa via la risposta di dritto del. 15-0 Prima vincente dell’azzurro. SECONDO SET 6-4set. Sparacchia via la risposta di dritto. 40-0 Non passa il dritto inside out di. Fioccano i set point. 30-0 Magia del, che si inventa una demi-volèe di rovescio irreale.

News Tv. Durante la puntata in onda giovedì 4 aprile 2024, di Dritto e Rovescio, nello studio di Rete 4 ha avuto luogo una scena a dir poco imbarazzante. Durante l’intervista al trapper Baby Touché si sono accesi gli animi in una discussione che ha fatto infuriare Paolo Del Debbio . Il conduttore ... tvzap

Derby italiano a Madrid. Comincia oggi l'avventura di Jannik Sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni di... ilmessaggero

Stendere il bucato: alcuni consigli pratici per semplificarsi la vita - Stendere il bucato: alcuni consigli pratici per semplificarsi la vita - stendere all'ombra: è sempre meglio evitare l'esposizione diretta al sole, che può indurire i tessuti. Inoltre, sarebbe meglio stenderli al rovescio per preservarne il colore; usare mollette di ... idealista

Meteo Trento: oggi pioggia, domani nuvole, migliora nel weekend - Meteo Trento: oggi pioggia, domani nuvole, migliora nel weekend - LEGGI ANCHE Meteo Venezia: oggi nuvoloso, domani schiarite in arrivo Meteo Milano: Nubi Sparse e Piovaschi Oggi, Domani Nuvoloso Analisi delle variazioni meteorologiche per la settimana entrante Previ ... meteogiornale

LIVE Musetti-Galan 6-3 6-3 7-5, Roland Garros 2024 in DIRETTA: dominio dell'azzurro, secondo turno conquistato