LIVE Zeppieri-Mannarino 4-6 6-2 6-1 6-2 Roland Garros 2024 in DIRETTA | rimonta vincente dell’azzurro

(Di martedì 28 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:29 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 21:29 6 ACE e 3 doppi falli per, che ha servito con il 58% di prime ricavandone il 67% di punti. Soltanto il 48% di prime giocate da, che dopo il primo set è calato vistosamente. 21:28 Dopo un primo set difficile l’azzurro ha preso le misure al veterano transalpino, riuscendo a modellare il suo tennis cambiando nettamente l’inerzia del match. Al secondo turno Giulio attende ildel derby australiano tra Thanasi Kokkinakis ed Alexey Popyrin. GIULIOb. ADRIAN4-6 6-2 6-1 6-2! Finisce qui, con l’ennesima risposta del francese che vola via.