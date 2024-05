LIVE – Zeppieri-Mannarino 0-1 primo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 28 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Il laziale, numero 148 della classifica mondiale, è reduce da tre ottime partite vinte nel tabellone di qualificazione. L’urna non è stata particolarmente malevola. Di fronte a lui, infatti, c’è il trentacinquenne padrone di casa, tennista che non si è mai trovato particolarmente a suo agio su questo tipo di superficie. Si è presentato a quest’appuntamento, non a caso, con una striscia aperta di quattro sconfitte di fila all’esordio sul rosso tra circuito maggiore e Challenger. Tra i due giocatori non ci sono precedenti da registrare, conche, nonostante una graduatoria nettamente inferiore, partirà di gran lunga favorito secondo le quote dei bookmakers.

Con oltre 5 ore di ritardo può finalmente iniziare il programma odierno sui campi laterali. Sul Court 7 sta per cominciare la sfida femminile tra Mertens e Carle, poi sarà la volta del nostro Giulio Zeppieri. A più tardi! 15:20 Cancellati tutti i

18:51 Sono già in campo i due protagonisti del secondo match sul Court 7. 18:50 Giornata parigina caratterizzata da pioggia, temperature autunnali ed umidità. Di conseguenza le condizioni dei campi sono decisamente rallentate. 18:46 Quello che andremo a

la pioggia insiste su Parigi - 15:20 Cancellati tutti i doppi previsti quest'oggi, con l'organizzazione che cerca di correre ai ripari.

Roland Garros 2024: l'attesa per Djokovic e gli italiani in campo - Cobolli, nel terzo match dalle 11 sul Campo 13, sfida Medjedovic non prima delle 14:35. Zeppieri gioca contro Mannarino nel secondo match dalle 11 sul Campo 7. Sara Errani e il torneo femminile Nel

Roland Garros, gli italiani in campo oggi: Darderi sfida Hijikata, Zeppieri contro Mannarino e Cobolli-Medjedovic nel pomeriggio - Il Roland Garros entra nel vivo con diversi tennisti in gara oggi. Tra questi ci sono anche tre italiani che competono per iniziare al meglio il loro viaggio sulla terra rossa di Parigi: