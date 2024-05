LIVE – Roma-Lazio semifinale playoff scudetto Primavera DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Ladi, match valido per ladeidel campionato2023/2024. Derby accesissimo al Curva Fiesole del Viola Park, dove i giallorossi sfidano i biancocelesti in una sfida senza appello che mette in palio la finale del campionato giovanile dedicato alle formazioni U19. In caso di parità al 90?, subito rigori senza passare dai supplementari. Appuntamento fissato alle ore 20.30 di martedì 28 maggio, chi riuscirà ad avere la meglio?IN: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 20.30 SportFace. .