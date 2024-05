LIVE – Darderi-Hijikata 6-3 7-66 1-0 primo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 28 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Dopo Sinner e Musetti, uno dei tennisti azzurri ai nastri di partenza a Parigi più accreditati è Luciano, reduce dalla semifinale raggiunta a Lione. Si preannuncia a senso unico il match contro l’australiano, che ha perso tutti e tre gli incontri disputati sul rosso in stagione. Tra i due non ci sono precedenti. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificate come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00. COME SEGUIREIN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F56-3 7-6(6) 1-0 TERZO SET – Parte bene: 1-0 SECONDO SET7-6(6) SECONDO SET – Ora il set point è per! SECONDO SET – Set point annullato dall’azzurro: si gira di nuovo sul 6-6.

