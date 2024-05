LIVE Cobolli-Medjedovic Roland Garros 2024 in DIRETTA | partito il programma debuttocontro il giovane serbo protetto da Djokovic

(Di martedì 28 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:00 Campo scoperto, tra non molto il match femminile a cui farà seguito Griekspoor-McDonald prima dell’azzurro! 13:50 Pare che stia schiarendo! Forse si gioca tra non molto! 13:15 Pare che per le 14:30 possa esserci un’apertura del cielo parigino. Vi teniamo aggiornati! 12:15 Niente, ancora pioggia! Vi aggiorneremo se cambierà la situazione, dovrebbe aprirsi intorno alle 13:00! 11:00 Non si parte sui campi secondari, pioggia! Vedremo se il cielo avrà modo di schiarire. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno deltra Flavioe Hamad. Incontro d’esordio delicatissimo per l’azzurro, addirittura non favorito secondo i bookmakers, che lo danno al 40% di probabilità di vittoria.

