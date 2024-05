LIVE Cobolli-Medjedovic Roland Garros 2024 in DIRETTA | debutto pioggia permettendo contro il giovane serbo protetto da Djokovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Non si parte sui campi secondari,! Vedremo se il cielo avrà modo di schiarire. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno deltra Flavioe Hamad. Ind’esordio delicatissimo per l’azzurro, addirittura non favorito secondo i bookmakers, che lo danno al 40% di probabilità di vittoria. Sicuramente facile non sarà, ilè esploso agli Internazionali d’Italia quando è giunto al 3° turno dalle qualificazioni portando al 3° set Daniil Medvedev. Gioca per la seconda volta consecutiva questo Slam, dopo che nel 2023 si qualificò e fu eliminato al 1° turno. Anchegioca lo Slam parigino in tabellone per la seconda volta, ricorderete il match dell’anno scorsoCarlos Alcaraz, in cui si invento un grande 3° set portando il futuro campione di Wimbledon a vincerlo solo per 7-5.