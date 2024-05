LIVE Cobolli-Medjedovic 6-2 6-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | grande reazione dell’azzurro che si porta 2 set a 0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZEPPIERI-MANNARINO Chi è Hamad6-2, 6-3! Con la sbracciata a caso in mezzo alla rete, anzi sul gancio concede partita come se fossimo nello snooker il serbo. FANTASTICAdel romano al 1° break subito! 15-40 In mezzo alla rete il dritto dopo il servizio! 15-30 Servizio e dritto. 0-30 Paga infattisul punto dopo con il gratuito di dritto. 0-15 Magistrale lavoro con il dritto di, lo muove stancandolo e forzandolo al recupero lungo! 5-3 IMNTISSIMO game tenuto addirittura a zero! 40-o SERVIZIO e dritto! 30-0 SULLA RIGA la seconda in kick, che rischio! 15-0 PRIMA VINCENTE DI! 4-3 Con la prima. 40-15 Super contropiede di dritto del serbo.