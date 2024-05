LIVE Cobolli-Medjedovic 6-2 6-3 6-7 6-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | importante prova dell’azzurro c’è Rune al 2° turno?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZEPPIERI-MANNARINO Chi è Hamad21:13 Ci sarà adesso un campo prestigioso per il romano, contro Holger, quarto finalista in carica dello Slam parigino. Si potrà fare, l’azzurro è un uomo da Slam questo lo abbiamo capito anche se si tratta solo della terza uscita allo Major. 21:12 I numeri pazzeschi dial servizio; TREDICI ACE! Contro i 5 del serbo. Cinque i doppi falli per ciascuno. L’italiano ha messo dentro il 51% di prime in campo, vincendo addirittura il 73% di punti e il 50% con la seconda, contro il 62% e 37% di. 21:08 Fantastico davvero l’azzurro. Ha letteralmente dominato la prima parte, con il serbo che era in balia del suo kick e della sua padronanza e varietà da fondocampo.