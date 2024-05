LIVE Cobolli-Medjedovic 6-2 6-3 2-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro salva un game al servizio da 10?

(Di martedì 28 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZEPPIERI-MANNARINO Chi è Hamad15-15e schiaffo al volo. 0-15 CLAMOROSO VINCENTE DI DRITTO IN LUNGOLINEA! Warning perche spacca la racchetta! 2-1 LA PRIMAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Importantissimo 3°to con 3 palle break annullate e 10? di lotta. Questo punto Flavio! A-40 NON RISPONDEEEEEEEEEEEEE SULLA SECONDA E SI LAMENTA IL SERBO! 40-40 SBAGLIA un clamoroso dritto per semplicità. 40-A Splendida demi-volèe del serbo. Ora gioca alla grande e neutralizza anche la fantastica difesa del romano. oltre 10? di. 40-40in kick e CLAMOROSO inside in vincente di! Davvero super! 40-A Male con il dritto. Attenzione, potrebbe cambiare qualcosa da qui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Non passa il dritto inside out di Zeppieri. Fioccano i set point. 30-0 Magia del francese , che si inventa una demi-volèe di rovescio irreale. 15-0 Altro errore con il rovescio dal centro di Giulio. 4-5 Game Zeppieri. Scappa via la risposta di dritto ... oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEPPIERI-MANNARINO Chi è Hamad Medjedovic A-40 Ennesima gran seconda, al centro. Non risponde, grave, di rovescio il serbo. 40-40 Male in uscita dal servizio qui l’azzurro. Da sinistra ora però risponde sempre Medjedovic. A-40 FANTASTICA ... oasport

LIVE – Zeppieri-Mannarino 4-6 0-1, primo turno Roland Garros 2024: RISULTATO in DIRETTA - live – Zeppieri-Mannarino 4-6 0-1, primo turno Roland Garros 2024: RISULTATO in diretta - Il live e la diretta testuale di Zeppieri-Mannarino, incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2024 sul Court 7. sportface

Il Volo – Tutti per uno streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata - Il Volo – Tutti per uno streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata - Tra giugno e settembre, il trio partirà poi per 20 live estivi nei luoghi più suggestivi d’Italia. E nel 2025 sarà in tour negli USA, in Canada e in America Latina. Dove vedere Il Volo – Tutti per uno ... tpi

Le Iene 2024 streaming e diretta tv: dove vedere lo show, 28 maggio - Le Iene 2024 streaming e diretta tv: dove vedere lo show, 28 maggio - Ad accompagnarla sul palco anche Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Dove vedere Le Iene 2024 in diretta tv e live streaming Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Il programma va ... tpi