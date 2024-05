LIVE – Cobolli-Medjedovic 6-2 6-3 0-0 primo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 28 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Entrambi sono in un ottimo momento di forma. Il giovane capitolino si presenta all’appuntamento dopo aver raggiunto la semifinale sul rosso di Ginevra, dove si arreso solamente al parziale decisivo contro il campione norvegese Casper Ruud. Il ventenne serbo, invece, numero 135 del ranking mondiale, proviene dal tabellone di qualificazione, dove ha vinto tre buonissime partite. Tra i due giocatori si tratta delscontro diretto della carriera, conche partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Il tennista balcanico, infatti, nonostante la classifica inferiore, ha un enorme potenziale e può cercare di approfittare di un avversario che ha avuto a disposizione pochissimo tempo per potersi adattare alle condizioni della superficie transalpina.

30-0 BEEEEHHHHH CHE KICK!!!!!! Ace (3°)! NON PUO RISPONDERE IL SERBO, NESSUNO PUO! Questo campo ricordiamo è minuscolo. 15-0 Slice e palla corta vincente! 1-0 COME ATTACCA LA PALLA DI DRITTO

0-40 Gratuito di dritto in rete! Deuxieme service 0-30 LARGO anche QUESTO DRITTO FACILE DOPO LA PRIMA OTTIMA! 0-15 Errore di rovescio di fretta di Medjedovic!! E' il game! 3-1 Ace (3°)!

