LIVE Cobolli-Medjedovic 6-2 3-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | c’è il break anche in avvio di 2° set

(Di martedì 28 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZEPPIERI-MANNARINO Chi è Hamad0-40 Gratuito di dritto in rete! Deuxieme service 0-30 LARGOQUESTO DRITTO FACILE DOPO LA PRIMA OTTIMA! 0-15 Errore di rovescio di fretta di!! E’ il game! 3-1 Ace (3°)! Micidiale! A-40 Pesantissimo errore di. SUPER scatto disulla bella palla corta del serbo, poi para a rete il potente passante e il rivale sbaglia un comodo passante di dritto! 40-40 Molto bene Flavio ancora con il kick, poi gestisce bene i colpi successivi ma il serbo stavolta sbraccia diagonale di dritto mettendo in difficoltà l’azzurro. A-40 Prima vincente! 40-40 Doppio fallo (2°) del game. 40-30 Dritto pesantissimo di, lungo il rovescio in back difensivo di

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Zeppieri-Mannarino , incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2024 (terra battuta). Il laziale, numero 148 della classifica mondiale, è reduce da tre ottime partite vinte nel tabellone di qualificazione. L’urna non è stata particolarmente malevola. Di ... sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEPPIERI-MANNARINO Chi è Hamad Medjedovic 30-0 BEEEEHHHHH CHE KICK!!!!!! Ace (3°)! NON PUO RISPONDERE IL SERBO, NESSUNO PUO! Questo campo ricordiamo è minuscolo. 15-0 Slice e palla corta vincente! 1-0 COME ATTACCA LA PALLA DI DRITTO ... oasport

Globe Soccer Awards Europe 2024 diretta: tutti i vincitori, segui la cerimonia LIVE - Globe Soccer Awards Europe 2024 diretta: tutti i vincitori, segui la cerimonia live - Da Cala di Volpe, in Costa Smeralda, la prima edizione europea del premio: tantissimi gli ospiti internazionali, conduce Melissa Satta. Leggi tutto in tempo reale ... corrieredellosport

Sky, non solo Euro 2024: estate da 3.500 ore di sport live. Un evento al giorno da Wimbledon alle Olimpiadi fino all'atletica - Sky, non solo Euro 2024: estate da 3.500 ore di sport live. Un evento al giorno da Wimbledon alle Olimpiadi fino all'atletica - Tutte le 51 gare in diretta e oltre 200 ore live: Sky sarà la casa di Euro 2024, che sarà l'evento clou dell'estate per la pay-tv. Su Sky infatti andranno in diretta tutte ... leggo

L'estate di Sky Sport tra Europei e Wimbledon: in programma anche i Giochi Olimpici gli Europei di atletica. La programmazione - L'estate di Sky Sport tra Europei e Wimbledon: in programma anche i Giochi Olimpici gli Europei di atletica. La programmazione - L'estate di sport sarà raccontata da Sky Sport, con focus principale su Europei di calcio e il Grande Slam di tennis sull'erba, il tanto atteso torneo di Wimbledon. Di ... ilmessaggero