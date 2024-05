LIVE Cobolli-Medjedovic 6-2 1-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | c’è il break anche in avvio di 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Chi è Hamad30-0 BEEEEHHHHH CHE KICK!!!!!! Ace (3°)! NON PUO RISPONDERE IL SERBO, NESSUNO PUO! Questo campo ricordiamo è minuscolo. 15-0 Slice e palla corta vincente! 1-0 COME ATTACCA LA PALLA DI DRITTO! Altro forzato di, di dritto e altro30-40 Decide di rispondere a tutto braccio di dritto l'azzurro, esce di poco. Mettere pressione, ci sta! 15-40 Grande attacco con margine, dopo l'ennesimo cambio di ritmo da fondo di! 15-30 Lungo di poco il rovescio in palleggio di. 0-30 Gran risposta di rovescio diagonale, CLAMOROSO vincente lungolinea di rovescio. Pazzesco perché in controllo! 0-15 Errore di dritto del serbo!6-2! Con l'ace, il 3°, chiude un primo set in cui il serbo non si praticamente mai adattato alle condizioni LENTISSIME del campo 3 del