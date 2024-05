LIVE – Carrarese-Benevento 0-0 semifinale andata playoff Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Ladi, match valido per ladideidella. La corsa allaB entra nelle sue battute finali, c’è ancora un posto da assegnare e in questasono i toscani e i campani a giocarsi il pass per la finale. Si parte dallo stadio dei Marmi e i carrarini ospitano i sanniti, al ritorno al Vigorito in caso di parità di gol segnati dalle due squadre nell’ambito del doppio confronto, non essendoci più teste di, si procederà con supplementari ed eventuali rigori. Appuntamento per ildialle ore 21 di martedì 28 maggio, chi vincerà? COME SEGUIRLA IN TV: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.