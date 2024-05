LIVE Atletica Meeting Ostrava 2024 in DIRETTA | Marcell Jacobs affina la condizione verso gli Europei

(Di martedì 28 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladell’edizionedeldidileggera. Otto atleti azzurri si preparano a competere nel pomeriggio di martedì al Golden Spike, undi fascia Gold del Continental Tour. A soli dieci giorni dall’inizio deglidi Roma, la lista dei partecipanti azzurri è guidata dai primatisti italiani(100 metri), Leonardo Fabbri (peso) e Zaynab Dosso (100 metri), che considerano questa competizione come una prova generale fondamentalela rassegna continentale che si terrà nello Stadio Olimpico ei Giochi di Parigi, ormai a soli due mesi di distanza. Tra gli altri atleti da tenere d’occhio ci sono il debuttante stagionale Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, insieme a Giacomo Bertoncelli e, per le competizioni femminili, Linda Olivieri nei 1500 metri e Elisa Di Lazzaro nei 100 ostacoli.

