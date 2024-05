LIVE Atletica Meeting Ostrava 2024 in DIRETTA | delude Marcell Jacobs! Fabbri trionfa con un super lancio Sibilio vince i 400 hs!

(Di martedì 28 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.49: Al via nella gara del giavellotto maschile: 1 Martin FLORIAN 01 Czech Republic 75.25 73.05 2 György HERCZEG 04 Hungary 84.98 79.66 3 Jaroslav JÍLEK 89 Czech Republic 83.19 77.55 4 Timothy HERMAN 90 Belgium 87.35 79.94 5 Martin KONE?NÝ 97 Czech Republic 80.06 77.19 6 Julian WEBER 94 Germany 89.54 88.37 7 Anderson PETERS 97 Grenada 93.07 86.62 8 Jakub VADLEJCH 90 Czech Republic 90.88 88.38 18.48. Nell’asta fuori Holy e Sobera, che sbagliano tre volte a 5.72 18.47: Vittoria per due nell’alto, Kobielski e McEwen si impongono con la stessa misura di 2.24, terzo posto per l’ucraino Doroshchuk con 2.20 18.46: Nella finale dei 100 ostacoli la rinuncia di Forster apre la strada alla presenza di Elisa Di Lazzaro.

