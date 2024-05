Lite a bordo dello yacht | lei gli tira una pentola di acqua bollente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Ancona, 28 maggio 2024 – Uno scherzo non gradito finisce con unadell’calda lanciata addosso ad un marinaio. E’ stata una donna a rovesciarla causandogli delle lievi scottature che hanno fatto finire il malcapitato in ospedale. Una sorta di vendetta che ha superato i limiti e che forse nemmeno chi l’ha escogitata si è resa conto del pericolo che ha fatto correre al collega. I due infatti lavorano entrambi adi unoprivato, arrivato al porto turistico di Marina Dorica nei giorni scorsi, per motivi di vacanza dei proprietari. Domenica notte, quando tutte le procedure lavorative erano state concluse, una 30enne siciliana, membro dell’equipaggio, ha raggiunto il collega marinaio nella sua cabina per avere un chiarimento.