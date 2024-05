L’istituto Parentucelli Arzelà ha ricordato Dario Capolicchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 28 maggio 2024 - Il ricordo diè sempre presente a Sarzana. Sono passati 31 anni dalla strage di via dei Georgofili a Firenze nella quale perse la vita ancheallora giovane studente universitario. In occasione dell’anniversario la sindaca sarzanese Cristina Ponzanelli ha deposto un mazzo di fiori nella piazzetta a lui intitolata a pochi passi dal centro storico escolastico “” insieme al coordinamento provinciale di Libera La Spezia ha dedicato una assemblea d’istituto sul biennio stragista del 1992-1993. Sono intervenuti Marco Antonelli ed Elena Zamperini, volontari di Libera La Spezia, e Bruno Vallefuoco, referente per l’area memoria di Libera Campania. L’incontro ha rappresentato un’occasione per riflettere sui punti interrogativi che ancora rimangono riguardo a quegli anni, 1992-1993, che hanno particolarmente scosso il nostro Paese.