(Di martedì 28 maggio 2024) Bologna, 28 maggio 2024 – Indubbiamente fa piacere leggere che sono stati spesi 21 milioni per una apparecchiatura sanitaria di eccellenza e di ultima generazione. Ma vorrei che ne venissero spesi altrettanti e magari anche di più per la medicina di base e del territorio, da troppo tempo gravemente carente e soffocata dalle strutture private anche se convenzionate con la sanità pubblica. Penso che la salute vada sempre curata cominciando dal basso. Fausto Roberta Risponde Beppe Boni Punto numero uno, la sanità privata non soffoca niente e nessuno. Anzi, attraverso le convenzioni è un valido supporto alla sanità pubblica che da sola non riesce a coprire tutte le richieste. Infatti led', nonostante le promesse fatte un giorno sì e uno no dall'assessorato alla sanità della Regione, sono generalmente lunghe o in certi casi bloccate.

Liste d'attesa, nuovo piano per ridurle - liste d'attesa, nuovo piano per ridurle - Bologna, 28 maggio 2024 – Indubbiamente fa piacere leggere che sono stati spesi 21 milioni per una apparecchiatura sanitaria di eccellenza e di ultima generazione. Ma vorrei che ne venissero spesi alt ... ilrestodelcarlino

Europee,Calenda-Fratoianni a In 1/2 ora - Europee,Calenda-Fratoianni a In 1/2 ora - "Non siamo ancora indipendenti sul piano della difesa comune europea.La sicurezza si ottiene mettendo insieme i soldi che gli Stati europei spendono per la difesa".Così il leader di Azione Calenda,a ... servizitelevideo.rai

Vinco e addio, il passo corto della gioia: la mappa degli scudetti spariti in Italia - Vinco e addio, il passo corto della gioia: la mappa degli scudetti spariti in Italia - Pallavolo, pallamano, calcio a cinque, calcio femminile. È lunga la lista delle squadre arrivate al titolo di campione d’Italia e poi costrette a farsi da parte: o cedono il titolo per la partecipazio ... editorialedomani