L’Isola dei famosi le frecciatine di Matilde stancano un naufrago Scoppia lo scontro

(Di martedì 28 maggio 2024)dei, dal daytime di martedì 28 maggio:traBrandi e Artur Dainese. Ecco cos’è accadutodei, questo pomeriggio è andato in onda su Mediaset un nuovo appuntamento con il daytime. Nelle ultime ore Artur è riuscito a pescare ben cinque pesci portandoli al gruppo: “Per voi questo ed altro” maBrandi ha esordito: “Paravento” facendo il gesto dell’allungamento del naso definendolo “pinocchio”. Leggi anche –>dei, Elenoire compie gli anni: come sta festeggiando in Hondurassul… ecco cosa è emerso Artur ha affermato: “Io ho pescato per tutti non è che ho pescato per me”.ha replicato: “E certo non è che te li magni tutti te”. Artur ha aggiunto: “È un modo di dire che hai la coscienza sporca?”.

