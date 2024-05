L’Isola dei famosi Elenoire compie gli anni | come sta festeggiando in Honduras

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 28 maggio 2024)deiCasalegnogliin: eccostal’inviata del reality showdeiCasalegno è tornata in televisione in occasione della nuova edizione del reality show di Mediaset. La nota conduttrice e showgirl dallo scorso 8 aprile affianca la conduttrice Vladimir Luxuria direttamente dall’è infatti impegnata sulin qualità di inviata ed in ogni diretta spiega e commenta tutte le prove che i naufraghi affrontano e soprattutto li supporta. La nuova edizione del reality show di Mediaset volge quasi al termine mancano giusto due settimane per scoprire il vincitore di questa isola. Leggi anche –> Giuseppe Garibaldi dal cuore d’oro. A Roma per un’avventura solidale: “Donare è amare” L’inviata ingli… In questa giornata, martedì 28 maggio,gli