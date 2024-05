LionRock ecco Zhang cosa ha lasciato C’è un mistero – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 28 maggio 2024) Con Oaktree che ha rilevato la maggioranza dell’Inter, si è aperto un nuovo caso per quanto riguarda, ex azionista di maggioranza del club nerazzurro. La ricostruzione di Tuttosport. DUBBIO – Negli scorsi giorni, un portavoce anonimo di Lion Rock, ha riun commento all’agenzia di stampa Reuters spiegando come l’acquisizione da parte di Oaktree non abbia avuto alcun impatto economico negativo su nessun fondo gestito da. Questa dichiarazione – a seguito dell’escussione del pegno da parte del fondo americano – ha scatenato un lungo via vai di commenti e domande sull’operato del secondo maggiore azionista del club che deteneva il 31,05% delle azioni. Si è scoperto quindi che avrebbe cessato di essere un finanziatore dell’Inter già nel maggio 2021.