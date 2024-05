L’intervista Foti | Il dialogo sulle riforme? L’opposizione è il fronte del no al buon senso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 28 maggio 2024) “Non mi stupisce che ilunico del dolce far niente metta sempre in dubbio qualsiasi attività di riforma, non lo scopriamo oggi”. Il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso, ragiona di come potrebbe andare il confronto cone di come invece va. E, pur lasciando aperta la porta al, prende atto di una situazione che non appare dettata dalle contingenze, ma dal modo stesso in cuiintende il proprio ruolo: “Quando si presentano 3mila emendamenti su un articolato che è veramente di pochi articoli è evidente che si sceglie lo scontro anziché il”. Presidente, il voto sul premierato al Senato è atteso per metà giugno, dunque a elezioni europee celebrate. Pensa che archiviata la campagna elettorale il confronto alla Camera possa essere più sereno? LEGGI ANCHE Meloni: "L'Europa faccia meno cose, ma meglio.