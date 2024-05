L’intercettazione in cui si dice che Bergoglio conosceva il caso degli abusi gay già dal 2013 | l’estratto da Vizio Capitale di Pietrobelli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Gay nei seminari e in Vaticano? Comportamenti sessuali non in linea con i dettami della Chiesa in materia di vocazioni sacerdotali? Quella frase – “C’è troppa frociaggine nei seminari” – pronunciata da Papa Francesco durante l’assemblea della Conferenza Episcopale Italiana è il segno di un malessere profondo e di una consapevolezza che non possono stupire, al di là della scelta delle parole, riferite da qualcuno dei presenti e finite sulla stampa. Papa Francesco è infatti a conoscenza da anni di comportamenti omosessuali in Vaticano. Lo ha svelato il libro “. Sesso, potere e omertà in Vaticano: la vera storia dei chierichetti del Papa” scritto da Giuseppeed edito da Paper First nel 2024. Nelfu informato di quanto era avvenuto tra le mura del Preseminario “San Pio X”, che si trovava in palazzo San Carlo, a due passi dalla residenza di Santa Marta.