L’intelligenza articiale nel futuro

(Di martedì 28 maggio 2024)artificiale nelle scuole è molto utile, se la si utilizza in modo corretto, perché gli alunni sono distratti da ciò che trovano sul web, se non seguiti. Se lavorassero in modo diligente, invece, potrebbero compiere ottime attività. A questo proposito, sorge spontanea l’idea che questa tecnologia potrebbe cambiare il metodo di studio nelle scuole, facilitando l’apprendimento dei ragazzi, perché ognuno potrebbe usare tutti i mezzi forniti e che risultano essenziali per lo studio e utili soprattutto per i ragazzi più in difficoltà, che possono avere una larga varietà di situazioni che influenzano le loro abilità fisiche, cognitive o sensoriali. Queste disabilità possono essere presenti fin dalla nascita o svilupparsi ina causa di malattie, infortuni o altre problematiche.