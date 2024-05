L’insulto di Putin a Stoltenberg | Lo ricordo quando non soffriva di demenza Le minacce alla Nato | Con truppe a Kiev verso guerra globale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 28 maggio 2024) Continuano ledi Vladimir. «Deve capire con cosa sta giocando», ha detto il presidente russo, riferendosiproposta del Segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens, sull’uso da parte didi missili forniti da Paesi occidentali per colpire la Russia. «La costante escalation della situazione in Ucraina da parte dei Paesi occidentali potrebbe avere conseguenze, basti ricordare la parità nucleare tra Russia e Usa», è l’avvertimento di, il quale ha inoltre ammonito che il possibile ingresso diin Ucraina sarebbe «un altro passoil conflitto in Europa e una». Per il leader del Cremlino, «gli armamenti di alta precisione forniti dall’Occidente all’Ucraina sono azionati da istruttori sotto le spoglie di mercenari».