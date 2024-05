Linea rossa del tram a Bologna | a luglio lavori in centro e strade chiuse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 - Ladelinizia a prendere sempre più forma e sposta iinstorico a partire dall’inizio di quest’estate. Entro la prima metà di, infatti, alcuni cantieri verranno aperti in via Indipendenza e in Ugo Bassi. “Un altro fronte di cantiere si apre instorico - commenta l’assessora Orioli -, con l’avvio del cantiere nella prima porzione di via Ugo Bassi e in via Indipendenza, dall’asse Mille-Irnerio fino a piazza di porta Galliera”. Parliamo della parte di via Indipendenza più vicina alla stazione. Rispetto a quanto detto nel piano preventivo, ci sono sostanziali novità. Il cantiere di Ugo Bassi Isaranno divisi in tre cantieri “per facilitare la circolazione locale per residenti e commercianti - continua Orioli -, visto che già con la chiusura di via San Vitale per il consolidamento della Garisenda abbiamo dei condizionamenti abbastanza severi sulla circolazione delstorico”.