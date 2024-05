L’importanza della prevenzione ciclo di incontri con gli esperti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Si chiama "La salute in un talk" la prima edizione di undi cinquegratuiti dedicati alla, che prenderà il via a giorni e terminerà a novembre, con gli specialisti di Humanitas Mater Domini e Centri medici Humanitas Medical Care. "Per noi è importante essere un punto di riferimento per Castellanza e per il territorio, perché la culturasalute non ha confini", afferma Alex Carini, ad di Humanitas Mater Domini. Gli(è richiesta l’iscrizione) saranno in Biblioteca civica e all’Istituto universitario Carolina Albasio. "Collaborare con le istituzioni e le associazioni che operano in ambito sanitario, per offrire interventi di, attraverso screening e conferenze, è uno degli obiettivinostra amministrazione", dichiara il vicesindaco Cristina Borroni.