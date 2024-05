Liceo Made in Italy i numeri del flop di Meloni | 500 iscritti

(Di martedì 28 maggio 2024) Si torna a parlare diin, perché idelportano a delle amare riflessioni. La progettualità è a dir poco assente, considerando come non sia ancora certa la formula che verrà adottata dal terzo anno in poi. Di fatto gli(pochi) non sanno ancora cosa studieranno in seguito. Pochie proposta incompleta Ideglialin, fortemente voluto dal governo di Giorgia, sono impietosi. Questa nuova scelta inserita tra le possibilità fornite alle famiglie italiane ha portato a poco più di 500in prima. Le statistiche lo inchiodano come l’indirizzo meno rappresentativo tra tutti, il che comprende non soltanto i licei ma anche gli istituti tecnici e professionali. La mancanza di fiducia nel progetto scolastico è anche figlia di una proposta incompleta, attuata con estrema fretta e approssimazione.

Deroga del ministero sul numero minimo di alunni per classe: 17 invece di 27. Gli iscritti al primo anno non sanno ancora cosa studieranno dal terzo anno in poi. Dovrebbe assomigliare molto al liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale repubblica

