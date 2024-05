Liceo Made in Italy Aurora Floridia AVS | Un fiasco colossale bocciato da studentesse e studenti

Deroga del ministero sul numero minimo di alunni per classe: 17 invece di 27. Gli iscritti al primo anno non sanno ancora cosa studieranno dal terzo anno in poi. Dovrebbe assomigliare molto al liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale repubblica

Deroga del ministero sul numero minimo di alunni per classe: 17 invece di 27. Gli iscritti al primo anno non sanno ancora cosa studieranno dal terzo anno in poi. Dovrebbe assomigliare molto al liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale repubblica

Si torna a parlare di Liceo Made in Italy , perché i numeri del flop portano a delle amare riflessioni. La progettualità è a dir poco assente, considerando come non sia ancora certa la formula che verrà adottata dal terzo anno in poi. Di fatto gli iscritti (pochi) non sanno ancora cosa studieranno ... quifinanza

Liceo Made in Italy, i numeri del flop di Meloni: 500 iscritti - liceo made in Italy, i numeri del flop di Meloni: 500 iscritti - I numeri degli iscritti al liceo made in Italy, fortemente voluto dal governo di Giorgia Meloni, sono impietosi. Questa nuova scelta inserita tra le possibilità fornite alle famiglie italiane ha ... quifinanza

Il liceo del Made in Italy è un flop: iscrizioni minime e classi vuote - Il liceo del made in Italy è un flop: iscrizioni minime e classi vuote - Il liceo del made in Italy si è rivelato un vero e proprio flop: 506 iscrizioni per la prima, mai un dato così basso in una scuola. lettera43

Deloitte, passione impresa e fiducia nel made in Napoli - Deloitte, passione impresa e fiducia nel made in Napoli - Passione per l'impresa, fiducia nel made in Naples e importanza delle relazioni interpersonali nel mondo del lavoro. Per gli studenti del liceo Vico lunedì è stata una ... ilmattino