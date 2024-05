L’ex capo del Mossad minacciava la procuratrice della Corte de L’Aia | voleva impedire indagini su Israele| L’inchiesta del Guardian

(Di martedì 28 maggio 2024)direttore del, l’agenzia di intelligence straniera israeliana, Yossi Cohen, ha minacciato unaPenale Internazionale in una serie di incontri segreti. Non solo. Cohen ha anche cercato di spingere la Cpi ad abbandonare un’indagine sui crimini di guerra commessi da. A riportarlo è il quotidiano britannico Thesecondo cui i contatti tra Cohen e laFatou Bensouda avrebbero avuto luogo a partire dal 2019, cioè quando la Cpi ha deciso di aprire un’indagine formale sui presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità di Tel Aviv nei territori palestinesi occupati. L’indagine delè stata avviata nel 2021 ed è terminata la scorsa settimana, quando il successore di Bensouda, il procuratore, Karim Khan, ha richiesto un mandato d’arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ministroDifesa Yoav Gallant.

