L’Evoluzione raccontata dagli studenti dello Stagi

(Di martedì 28 maggio 2024) Pietrasanta, 26 maggio 2024 – L’arte che si fonde con la scienza per esplorare il concetto di trasformazione e cambiamento nel tempo, attraverso il potere della creatività: è “Evoluzione”, la mostra conclusiva dell’anno scolastico 2023-24 realizzata dai ragazzi e dalle ragazze del liceo artistico “” nella sala del San Leone, in via Garibaldi a Pietrasanta, dove resterà fino a domenica 9 giugno. “Aspettiamo sempre con molta curiosità e piacere questo appuntamento – ha sottolineato il sindaco Alberto Stefano Giovannetti durante l’inaugurazione, celebrata sabato pomeriggio insieme a docenti e– lo “” è un simbolo di Pietrasanta, ha forgiato artisti e artigiani che hanno costruito l’eccellenza della nostra città nel mondo: vedere quello che siete stati capaci di pensare e realizzare è come aprire una finestra sul futuro e un forte incentivo, per noi amministratori, a lavorare sempre di più affinché il vostro percorso di crescita, personale e professionale, si sviluppi nel miglior modo possibile”.