Letizia di Spagna il look più brutto di sempre E il libro del cognato la imbarazza

(Di martedì 28 maggio 2024)didecisamente sbaglia, ma quando lo fa commette errori difficilmente perdonabili. È il caso dell’outfit indossato per incontrare il Presidente ucraino Zelensky, in visita a Madrid. E non è il suo unico problema. Infatti, il compagno di sua sorella, Robert Gavin Bonnar, ha appena pubblicato unche rischia di metterla in seria difficoltà. Ma procediamo con ordine.di, ilpiù triste didiincontra il Presidente Zelensky nel Palazzo Reale di Madrid e decide di presentarsi con unda working girl, low cost, che però fa acqua da tutte le parti. La Reina indossa un tailleur pantaloni blu navy, di Massimo Dutti, uno dei brand che spesso sceglie per gli impegni di Corte. Il completo è perfetto per il tipo di appuntamento, ma non le dona.

