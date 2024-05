L’estate della Casa dello Sport di Sky | oltre 3 500 ore di grandi eventi live in tre mesi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Un’estate di grandeattende ladi Sky, che in treproporrà3.500 ore dicon almeno un evento al giorno. Riflettori puntati ovviamente sugli Europei 2024, al via il prossimo 14 giugno in Germania. Le stelle del calcio europeo tornano a giocare su Sky e in streaming su NOW, con tutti i 51 match del torneo in diretta, 20 in esclusiva. Un racconto che si articolerà in tre studi dedicati, con un dream team: Federica Masolin padrona die con lei inomi del calcio – tra i quali Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Luca Marchegiani, Lorenzo Minotti, Fabio Capello e Alessandro Del Piero. Dopo Euro 2024, in programma tanti appuntamenti, dal tennis con Wimbledon in esclusiva, a Parigi con i Giochi Olimpici grazie ai 10 canali di Euro, a Roma per gli Europei di atletica e a Barcellona per l’America’s Cup – che su Sky avrà un suo canale dedicato sul 205 – senza dimenticare i motori per tutto il periodo estivo e tanto altro ancora.