L’estate al via Il calendario con le chiusure delle scuole

(Di martedì 28 maggio 2024) Giugno è alle porte, il mese più amato e insieme temuto dai milioni di studenti italiani, foriero di vacanze ma anche di scrutini, per non parlare della maturità che attende 500mila ragazzi a partire dal prossimo 19 giugno. Oggi però vogliamo parlare del lato bello di giugno, le vacanze che in molteinizieranno anche in anticipo per le elezioni europee del’8 e 9 giugno che trasformeranno diversi istituti in seggi elettorali. I primi studenti ad andare in vacanza abbandonando per qualche mese i banchi scolastici saranno quelli di Valle d’Aosta, Emilia-Romagna e Marche con la chiusura dell’anno scolastico previsto per giovedì 6 giugno. Dovranno andare a scuola fino al giorno successivo, invece, gli studenti di Puglia e Sardegna che saluteranno docenti e personale venerdì 7 giugno.