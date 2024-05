L' estate a Firenze | centri estivi per i tuoi figli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Il centro estivo risulta essere il modo più completo per prendersi cura delle necessità di crescita dei bambini e per rendere preziosi i mesiche spesso accompagnano anche un salto evolutivo significativo. Il tempo lasciato libero dalle scuole può essere ‘riempito’ con tante attività interessanti e formative, contribuendo in modo naturale ed armonico allo sviluppo sociale e intellettuale di ragazze e ragazzi, attraverso momenti ludici, educativi, di attività motoria e anche, finalmente, da effettuarsi all’aria aperta. Va poi aggiunto che ifavoriscono la socializzazione in un contesto diverso dalla scuola, totalmente svincolato da dinamiche legate alle prestazioni e, quasi sempre, complicate dalla competizione. Le relazioni interpersonali durante la frequentazione deivengono valorizzate e favorite perché si crea un ambiente sociale che consente uno scambio continuo tra il senso di sé dei bambini e lo spirito del gruppo.