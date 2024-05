L' esercito israeliano indagherà a fondo Raid su Rafah parla Netanyahu

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Benjamindefinisce un “tragico incidente” l'attaccoche ha provocato la morte di 45 persone. In un discorso davanti alla Knesset, ilmento, il premier ha dichiarato che Israele sta indagando su quanto accaduto: “Aabbiamo già evacuato circa un milione di residenti non coinvolti e nonostante i nostri sforzi per non danneggiare i non coinvolti, purtroppo ieri sera si è verificato un tragico incidente”, ha dichiarato.