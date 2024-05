L' epidurale riduce le complicazioni gravi dopo il parto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 28 maggio 2024) AGI - L'in fase di travaglio è associata a una netta riduzione dicomplicanze, come la morbilità materna grave, o SMM, che può includere infarto, insufficienza cardiaca, sepsi e isterectomia, nelle prime settimane successive al. Lo rivela uno studio condotto dall'Università di Glasgow, in collaborazione con l'Università di Bristol, pubblicato oggi da The BMJ. L'analgesiaè raccomandata alle donne con fattori di rischio noti per la SMM, come l'obesità, alcune patologie di base o il fatto di avere più di un bambino. Anche le donne cheriscono prematuramente presentano un rischio maggiore di SMM. Alcune ricerche suggeriscono che l'analgesiain travaglio può ridurre il rischio di SMM, anche se le prove sono limitate.