Leo il cane cieco diventato il campione dei tartufi | una storia unica

(Di martedì 28 maggio 2024) Leo è uncocker spaniel di 12 anni,da oltre tre. Ha perso la vista ma non il fiuto, e neppure la fortissima passione di scovareper il suo amato padrone. Poi c'è lei, Lara, una cagnolina springer spaniel di appena un anno e mezzo, che da mesi lo guida nella difficile impresa. Insieme fanno dunque “coppia fissa”, scodinzolano felici nei boschi dell'Altotevere e fanno incetta diper il loro padrone. E sono talmente bravi, nonostante l'handicap di Leo, da essere stati scelti per mostrare le tecniche di ricerca. Così Leo e Lara hanno catturato il cuore di 23 universitari americani di Pittsburgh, in Pennsylvania. Gli studenti, in Italia per un progetto sulle eccellenze agro-alimentari, hanno avuto infatti l'opportunità di assistere a una dimostrazione pratica di ricerca del tartufo nel distretto di Città di Castello, noto come capitale del tartufo.