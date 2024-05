L' ennesima euro-follia rischia di rompere il patto Ita-Lufthansa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 28 maggio 2024) Il matrimonio nei cieli tra Ita Airways enon s’ha proprio da fare. Se l’indiscrezione pubblicata oggi dal Corriere della sera fosse confermata, infatti, l’ennesimo paletto posto dall’Antitrustpeo potrebbe essere la pietra tombale sopra le nozze. In pratica l’ultima “” dei tecnici di Bruxelles per dare il via libera all’unione è che il vettore italiano non entri mai nell’alleanza transatlantica che il gruppo tedesco ha con United Airlines e Air Canada. Una richiesta che, se accettata, tarperebbe letteralmente le ali a Ita Airways che non potrebbe rilanciarsi nelle tratte internazionali, le più importanti dal punto di vista economico. Per fare un altro esempio in ambito trasporti, è come se per andare in treno da Milano a Roma i passeggeri di Trenitalia dovessero scendere a Firenze e prendere Italo fino alla capitale, per rispettare concorrenza… “Stiamo ancora discutendo su come porre rimedio ai problemi di concorrenza, come facciamo in ogni caso” ha replicato a stretto giro la vicepresidente esecutiva della Commissionepea Margrethe Vestanger, non certo una sostenitrice del matrimonio nei cieli.