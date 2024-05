Lego Fortnite riesce a unire in un unico videogioco i due mondi che più amiamo

(Di martedì 28 maggio 2024)hanno stretto una collaborazione per realizzare un nuovobattle royale che unisca due deipiù conosciuti (e amati) da grandi e piccini: le costruzioni e il meccanismo di gioco a sopravvivenza che ha reso celebre la creatura di Epic Games fin dagli esordi.è una delle piattaforme scaricabili gratuitamente da quel metaverso che ha creato Epic Games nel 2021 – costato finora più di un miliardo di dollari – e che ti consente di scegliere la tua esperienza preferita insieme a Party Royale,Festival, Rocket Racing o Zero Build. Come funzionaPuoi scegliere tra due modalità di gioco: la più classica Sopravvivenza o quella Creativa. Nel primo caso vieni teletrasportato nel solito scenario ditrasformato in una giocosa mini-figurein cui dovrai esplorare vastiaperti puntando ad incoraggiare la creatività, la sperimentazione e la collaborazione tra persone di tutte le età.

