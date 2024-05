Lego Fortnite riesce a unire in un unico videogioco i due mondi che più amiamo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 28 maggio 2024)hanno stretto una collaborazione per realizzare un nuovobattle royale che unisca due deipiù conosciuti (e amati) da grandi e piccini: le costruzioni e il meccanismo di gioco a sopravvivenza che ha reso celebre la creatura di Epic Games fin dagli esordi.è una delle piattaforme scaricabili gratuitamente da quel metaverso che ha creato Epic Games nel 2021 – costato finora più di un miliardo di dollari – e che ti consente di scegliere la tua esperienza preferita insieme a Party Royale,Festival, Rocket Racing o Zero Build. Come funzionaPuoi scegliere tra due modalità di gioco: la più classica Sopravvivenza o quella Creativa. Nel primo caso vieni teletrasportato nel solito scenario ditrasformato in una giocosa mini-figurein cui dovrai esplorare vastiaperti puntando ad incoraggiare la creatività, la sperimentazione e la collaborazione tra persone di tutte le età.