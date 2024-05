Legnano, guida la moto completamente ubriaco e con un coltello a serramanico in tasca - legnano, guida la moto completamente ubriaco e con un coltello a serramanico in tasca - legnano (Milano) – Completamente ubriaco in moto già nel primo pomeriggio e con in tasca un coltello a serramanico da 19 centimetri: nel pomeriggio di sabato gli agenti motociclisti del comando di Pol ... ilgiorno

Moto Gp, a Barcellona si impone Bagnaia - moto Gp, a Barcellona si impone Bagnaia - Il tabù di Barcellona è stato sfatato e nel migliore dei modi: con una vittoria. Pecco Bagnaia sul circuito del Montmeló non era mai salito sul podio in tutta la sua carriera, l’anno scorso era stato ... ilsecoloxix

Morto un motociclista 19.enne in un incidente a Wolfenschiessen - Morto un motociclista 19.enne in un incidente a Wolfenschiessen - Il 19.enne stava circolando da Engelberg in direzione di Dallenwil quando ha perso il controllo della sua moto, ha indicato oggi la polizia cantonale nidvaldese. La collisione con la catasta di legna ... cdt.ch