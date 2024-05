Le sostitute di Loretta Goggi a Tale e Quale Show | i nomi bomba al fianco di Malgioglio e Panariello

(Di martedì 28 maggio 2024) Chi prenderà il posto dinella giuria di2024? Come ben sapete la celebre conduttrice, attrice e cantante ha deciso di prendersi una pausa. Ledi: ibomba E se Cristianoe Giorgiosono stati confermati, sono già spuntati i primiche potrebbero sostituire, così come anticipano i colleghi di TVBlog: Per la sostituta di(già, perché sempre di personaggio femminile si tratterà, e non poteva essere altrimenti con due personaggi maschili confermati) c’è una girandola diin libertà. Fra di essi abbiamo captato quello di Alessia Marcuzzi, orfana nel prossimo autunno di Boomerissima e già partner di Carlo ai David di Donatello e chissà magari pure del prossimo Sanremo.

Tanti i nomi emersi per la papabile sostituta di Loretta Goggi a Tale e Quale Show : ecco i nomi in lizza (tra cui una prof di Amici) L'articolo Tale e Quale Show , chi prenderà il posto di Loretta Goggi? Spuntano diversi nomi (tra cui una prof di Amici) proviene da Novella 2000. novella2000

Tale e Quale Show 2024, chi sostituirà Loretta Goggi in giuria Tutte le candidate (tra cui una prof di Amici!) - Tale e Quale Show 2024, chi sostituirà loretta goggi in giuria Tutte le candidate (tra cui una prof di Amici!) - Tale e Quale Show 2024, chi sostituirà loretta goggi in giuria Tutte le candidate (tra cui una prof di Amici!). isaechia

Tale e Quale Show, svolta inaspettata per Carlo Conti: Matilde Gioli al posto di Loretta Goggi - Tale e Quale Show, svolta inaspettata per Carlo Conti: Matilde Gioli al posto di loretta goggi - Carlo Conti corre ai ripari: chi potrebbe sostituire loretta goggi Ancora prima di tuffarsi nella nuova avventura al Festival di Sanremo, Carlo Conti ... televisionando

Tale e Quale, Loretta Goggi via dalla giuria: i nomi (e i sogni) di Carlo Conti per sostituirla - Tale e Quale, loretta goggi via dalla giuria: i nomi (e i sogni) di Carlo Conti per sostituirla - La cantante ha annunciato che non sarà più giudice dello show dopo 13 anni: confermato il resto del cast, Marcuzzi, Gioli, Cuccarini e tante altre in corsa ... libero