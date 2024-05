Le sfide dei più piccoli | Aiutiamoci insieme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) È un mondo pieno di sfumature quello che colora l’infanzia. Sfumature diverse, ma tutte di grande importanza. "Nel nostro territorio ci sono numerose aree e centri in cui giocare, luoghi ideali anche per i genitori, che possono interagire tra loro – spiega mamma Giulia Fontana, che fa parte dell’associazione ’Mamme per le Mamme’ – il che rappresenta un aspetto molto importante. Fondamentale invece, è sottolineare anche la presenza sul territorio di consultori e ambulatori che rappresentano un grande sostegno per le mamme e non solo. È infatti imprescindibile fare rete e darsi una mano". Tra i tanti indicatori da prendere in esame "non bisogna dimenticare però anche quello legato alla sicurezza. Purtroppo questo è un tasto dolente della nostra città, dove ci sono stati diversi brutti episodi a danni di ragazzi giovanissimi – continua – anche in pieno giorno".