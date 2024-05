Le scuse di Papa Francesco dopo le parole sui gay | Nella Chiesa c' è spazio per tutti

(Di martedì 28 maggio 2024) "c'èper, per! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c'èper. Così come siamo,". È il pensiero di, diffuso dalla sala stampa vaticanagli articoli che hanno raccontato delledel Pontefice sulla "froceria" nelle diocesi, pronunciate in apertura della assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, lunedì scorso a Roma. "è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei", si leggenota, che continua con ledi: "Ilnon ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le suea coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine, riferito da altri".

Il chiarimento del Vaticano: "Mai inteso esprimersi in termini omofobi" "Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”. Lo sottolinea il portavoce del Vaticano Matteo Bruni ... sbircialanotizia

« Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della CEI. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni " nella Chiesa c'è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c'è spazio per tutti. Così come ... gazzettadelsud

Vaticano: Papa chiede scusa, “non voleva esprimersi in termini omofobi” - Vaticano: Papa chiede scusa, “non voleva esprimersi in termini omofobi” - Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, ‘Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti'”. Lunedì scorso, ... radiocolonna

Una piazza aperta al centro del padiglione Italia a Francoforte - Una piazza aperta al centro del padiglione Italia a Francoforte - Francoforte sul Meno, 28 mag. - (Adnkronos) - Un grande spazio aperto, circondato da portici, colonne e gradinate: è la "piazza italiana", progettata dall'architetto Stefano Boeri, che sarà al centro ... lanuovasardegna

Il Papa si scusa, ma le sue parole hanno avuto un impatto devastante: perché questo scivolone - Il Papa si scusa, ma le sue parole hanno avuto un impatto devastante: perché questo scivolone - Un Papa non parla come una vignetta di Charlie Hebdo. L’asciutto commento di un fedele d’Oltralpe esprime icasticamente lo sconcerto e la repulsione che hanno preso alla sprovvista l’opinione pubblica ... ilfattoquotidiano