Le scelte riproduttive stanno cambiando la specie umana le previsioni del biologo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 28 maggio 2024) Le nostrerelazionali possono influenzare l’andamento di una. Quella che credevamo essere un’evoluzione ormai conclusa dell’uomo, in realtà non è ancora finita. Anzi, si presume che i gusti, in termini caratteriali e estetici, possano determinare come saremo in futuro. A sostenerlo è il professor Nicholas Longrich,evoluzionista dell’Università di Bath, in Inghilterra, .