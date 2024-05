Le prospettive dell’agrifood europeo e italiano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 28 maggio 2024) Lo scambio dei professionisti della cucina è uno dei modi possibili di costruire l’Europa, partendo dall’enogastronomia, dal cibo e dal vino. Per rafforzare il sentimento, che passa necessariamente anche dalla cucina e dalle tradizioni culinarie locali, Gastronomika racconta come gli scambi tra cuochi siano un veicolo di arricchimento delle culture nazionali e di integrazione. Facendo conoscere tradizioni e ingredienti diversi si può creare un’Europa unita, partendo dalla tavola. Abbiamo fatto quattro chiacchiere su alcunefuturecon Carlo Corazza, direttore dell’ufficio del Parlamentoin Italia nonché membro del gabinetto della presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola. Ad esempio, di cosa stiamo parlando quando sentiamo nominare i cosiddetti “nuovi ogm”? E quali frontiere si aprono ora? Abbiamo ripercorso con il nostro ospite l’introduzione delle nuove regole europee sulle nuove tecniche genomiche (New Genomic Techniques, Ngt nell’acronimo inglese), approvate in maniera definitiva dall’Eurocamera di Strasburgo lo scorso febbraio.