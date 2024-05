Le previsioni di Puppo | Zverev favorito al Roland Garros Gasquet perfetto per Sinner E Bellucci…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) La seconda giornata del2024 ha proposto dei temi interessanti in casa Italia, a partire dalla vittoria al debutto di Janniksu Christopher Eubanks dopo quasi un mese di stop per il problema all’anca. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale, trasmissione condotta da Dario(giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport). “La vera notizia di ieri è che, con la vittoria di, il povero Djokovic è con le spalle al muro. Deve vincere 6 partite alper impedire che possa accadere in questo torneo che Jannik diventi numero uno del mondo. Deve andare in finale.