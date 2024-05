Le parole della presidente Gabana si appella alla passione | Abbiamo fatto tesoro degli errori

(Di martedì 28 maggio 2024) Il lanciocampagna abbonamenti è affidato a una letteraGiulia(foto). Queste le suesul sito di Modena Volley, una mozioneaffetti che parte ddei tifosi e dalle delusionistagione passata: "Dopo una stagione così dura, complicata e sportivamente deludente mi sono spesso domandata quale sia il modo migliore per ripartire, per ritrovare l’energia e per voltare pagina e guardare al futuro. Cosa rende i tifosi sempre pronti a tifare la propria squadra del cuore? Lo sport, per chi lo vive in modo viscerale come noi, è la cosa più emozionante del mondo, ma è anche terribilmente faticosa. E le stagioni come quella appena trascorsa mettonoprova qualunque tifoso. Ci si scontra sempre con periodi sfortunati e poco vincenti, sarebbe troppo bello il contrario.

Designato lo scorso 4 aprile dal consiglio generale, Orsini è stato eletto oggi, dall’assemblea privata di via dell’Astronomia, leader degli industriali per il quadriennio 2024-2028, con il 99,5% dei voti validi ilsole24ore

Milano, Gibelli (Fnm): "Trasporto e radio accomunati da esigenza di sincronizzazione" - Milano, Gibelli (Fnm): "Trasporto e radio accomunati da esigenza di sincronizzazione" - Milano, 27 mag. - (Adnkronos) - “Abbiamo voluto fortemente questa mostra, realizzata in collaborazione con il Mils di Saronno, perché la convivenza tra il trasporto e i mezzi di comunicazione può esse ... lanuovasardegna

Milano, Linus: "La radio si è un po’ svuotata di contenuti, ma non in Italia" - Milano, Linus: "La radio si è un po’ svuotata di contenuti, ma non in Italia" - Il direttore artistico di Radio Deejay all’inaugurazione della mostra “Scrivere nel vento. Cento anni di radio tra società, industria, tecnologia. Che storie!”: “L’Italia vive un periodo vivace” ... adnkronos

“C’è un’aria di frociaggine in giro”. La frase shock del Papa scatena reazioni nel mondo LGBT+ - “C’è un’aria di frociaggine in giro”. La frase shock del Papa scatena reazioni nel mondo LGBT+ - Così Rosario Coco, presidente di Gaynet, commentando le parole del Pontefice diffuse oggi dalla stampa. Magi, ‘libera frociaggine in libero Stato, nel 2024 non c’è spazio per discriminazioni’ “Nel ... primaonline